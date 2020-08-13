Адвокат рассказал о здоровье Ефремова

Выписка актера Михаила Ефремова, ставшего виновником смертельного ДТП, из Боткинской больницы пока не обсуждается, пишет РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Эльмана Пашаева.

«Новой информации по состоянию здоровья Михаила Олеговича пока нет, он остается в больнице», — сказал Пашаев.

Адвокат отметил, что вечером свяжется с врачом, и, возможно, появятся новые сведения.

Михаилу Ефремову стало плохо по пути в Пресненский суд. В здание актера, волочившего ногу, завели под руки. Через несколько минут приехала скорая. Врачи вынесли на носилках актера без сознания.

Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате пострадал водитель Сергей Захаров, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой, на следующий день он скончался. Михаил Ефремов был помещен под домашний арест. В его крови обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы. Сначала он признавал себя виновным, но потом защита изменила тактику, и теперь актер отрицает вину.

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