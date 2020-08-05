Ефремов превысил скорость на 25 км/ч во время смертельного ДТП

Актер Михаил Ефремов превысил скорость на 25 км/ч и потерял контроль над автомобилем по время смертельной аварии в центре Москвы. Об этом сообщила прокурор в Пресненском суде, передает ТАСС.

По ее словам, Ефремов проявил «преступную небрежность, не предвидел возможность наступления общественно опасных последствий», превысив допустимую скорость на 25 км/ч. Машина актера двигалась со скоростью 85 км/ч.

Инспектор ГИБДД Александр Козлов, в свою очередь, подтвердил, что в момент ДТП за рулем был Ефремов.

«Очевидцы сообщили мне после прибытия на место о том, что Ефремов был за рулем, позже я увидел это на видеозаписях», — добавил он.

Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате пострадал водитель Сергей Захаров, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Михаил Ефремов был помещен под домашний арест. В его крови обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.

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