Хаматова не увидела «чудовищной ситуации» в «Современнике»

Актриса Чулпан Хаматова прокомментировала уход Сергея Гармаша из «Современника», заявив, что не видит никакой «катастрофической, чудовищной ситуации» в театре. Об этом пишет РБК.

«Это выбор Сергея Гармаша. У нас у всех разные эстетические взгляды на то, каким должен быть театр, какие должны быть высказывания. И если человек как художник не может согласиться с другим художником — значит, он выбирает другой путь», — сказала она.

Она выразила мнение, что художественный руководитель «Современника» Виктор Рыжаков еще не успел «себя показать», так как театр был временно закрыт из-за пандемии коронавируса.

Ранее Сергей Гармаш объявил сотрудникам «Современника» о своем уходе из театра из-за «чудовищной ситуации», сложившейся при новом руководстве. Актер также раскритиковал проект «Диалоги «Современника», выпущенный к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

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