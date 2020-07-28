Состояние госпитализированной Елены Кондулайнен ухудшилось
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Актриса Елена Кондулайнен находится в палате интенсивной терапии, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Утверждается, что состояние звезды фильма «Сто дней до приказа» ухудшилось.
Актриса почувствовала себя плохо 24 июля в ресторане. Кондулайнен госпитализировали с подозрением на инсульт, подтвердившимся позже. По данным источника, у Кондулайнен выявлены острое нарушение мозгового кровообращения, неврологическая энцефалопатия. У актрисы наблюдается общая заторможенность речи.
Пока о положительной динамике состояния 62-летней Кондулайнен врачи не говорят.
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