Гузеева внесла ясность в сообщения о становлении новой ведущей «Дома-2»

Телеведущая Лариса Гузеева ответила на вопрос, будет ли она новой ведущей шоу «Дом-2», передает URA.ru.

Издание связалось с Гузеевой, и она не подтвердила информацию о том, что будет вести шоу на телеканале ТНТ.

«Гузеева резко опровергла эти сообщения», — передает издание.

Ранее СМИ сообщили, что ведущая программы «Давай поженимся!» Лариса Гузеева будет вести телепроект «Дом-2».

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