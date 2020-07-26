Гузеева внесла ясность в сообщения о становлении новой ведущей «Дома-2»
close
Телеведущая Лариса Гузеева ответила на вопрос, будет ли она новой ведущей шоу «Дом-2», передает URA.ru.
Издание связалось с Гузеевой, и она не подтвердила информацию о том, что будет вести шоу на телеканале ТНТ.
«Гузеева резко опровергла эти сообщения», — передает издание.
Ранее СМИ сообщили, что ведущая программы «Давай поженимся!» Лариса Гузеева будет вести телепроект «Дом-2».
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Лариса Гузеева будет вести «Дом-2»
— Бородина посмеялась над слухами о приходе Гузеевой в «Дом-2»