Канье Уэст заявил о желании развестись с Ким Кардашьян

Рэпер Канье Уэст рассказал в Twitter, что уже два года хочет развестись со своей супругой — звездой реалити-шоу Ким Кардашьян.

По словам музыканта, жена и мать его четверых детей дала ему повод для ревности. «Я пытаюсь развестись с тех пор, как Ким встречалась с Миком, чтобы обсудить тюремную реформу», — цитирует The Sun твит, который уже удален. Уэст утверждает, что мужчина повел себя уважительно, в отличие от его супруги.

Очевидно, Канье имеет в виду встречу Ким Кардашьян с бывшим избранником рэперши Ники Минаж Миком Миллом. В ноябре 2018 года в Лос-Анджелесе они действительно обсуждали тюремную реформу.

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