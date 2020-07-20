Клип Little Big стал самым просматриваемым на YouTube-канале «Евровидения»

Музыкальный клип группы Little Big на песню «Uno» набрал 134 млн просмотров и стал самым просматриваемым роликом на YouTube-канале конкурса «Евровидение» с момента его создания. Об этом коллектив группы написал на своей странице в Instagram.

«Клип на песню «Uno» набрал более 134 миллионов просмотров и теперь является самым просматриваемым видео на официальном YouTube-канале Евровидения», — говорится на странице Little Big.

Little Big должны были представлять Россию на «Евровидении» в этом году, однако конкурс был отменен из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Поедет ли Little Big на «Евровидение» в следующем году, неизвестно.

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