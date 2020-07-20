Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Михаила Ефремова

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу устроившего смертельное ДТП артиста Михаила Ефремова, сообщает РИА «Новости».

По версии следствия, 8 июня 2020 года Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, управлял технически исправным автомобилем, превысил установленное ограничение скорости и совершил выезд на полосу встречного движения. Он не попытался остановить автомобиль, а продолжил свое движение. В результате произошло столкновение с автомобилем, которым управлял житель Рязанской области. Водитель получил многочисленные телесные повреждения, от которых скончался в медицинском учреждении.

Теперь уголовное дело будет направлено в Пресненский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Ефремову грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

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