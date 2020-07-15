Темнокожего комика уволили с MTV из-за антисемитизма

Темнокожий американский комик и рэпер Ник Кэннон уволен из медиакорпорации ViacomCBS за антисемитизм и разжигание ненависти к белым людям, передает The New York Times.

В своем подкасте «Класс Кэннона» шоумен упомянул еврейскую династию банкиров Ротшильдов, упрекнув их в тотальном контроле «всего, даже за пределами Америки». Также он назвал «настоящими евреями» темнокожих и упрекнул белых в отсутствии эмпатии.

Руководство Viacom в ответ заявило, что Ник больше не будет вести свою программу «Дикий отрыв» на MTV. «Мы поддерживаем просвещение и дискуссии, но нас беспокоит, что Ник не признает свою вину и не извиняется за антисемитизм, отношения с ним мы разрываем», — уточнили в корпорации.

Сам Кэннон отрицает, что разжигал ненависть.

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