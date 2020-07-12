Рэпер Lil Marlo застрелен в США

Известный рэпер Lil Marlo застрелен в Атланте, США. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на полицию.

По данным правоохранительных органов, они получили информацию о дорожно-транспортном происшествии. Прибывшие на место полицейские обнаружили тело 30-летнего рэпера.

Следствие полагает, что музыкант был застрелен, находясь за рулем, нападение было предумышленным. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

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