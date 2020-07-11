Адвокат Ефремова порекомендовал дочери актера не лезть в дело о ДТП

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@amefremova/Instagram//Максим Блинов/РИА «Новости»

Адвокат Эльман Пашаев призвал дочь актера Михаила Ефремова Анну Марию «заниматься своим делом». Об этом сообщает издание «Подъем».

Защитник артиста также посоветовал девушке «не работать на публику».

«Она кто в уголовном деле?<…>Не надо себя хорошей выставлять», — сказал в комментарии изданию Пашаев.

Ранее Анна Мария Ефремова заявляла, что адвокат отца некомпетентен, а публичные заявления этого юриста являются бредом.

Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Сейчас Михаил Ефремов находится под домашним арестом.

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