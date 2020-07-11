Адвокат Ефремова порекомендовал дочери актера не лезть в дело о ДТП

Адвокат Эльман Пашаев призвал дочь актера Михаила Ефремова Анну Марию «заниматься своим делом». Об этом сообщает издание «Подъем».

Защитник артиста также посоветовал девушке «не работать на публику».

«Она кто в уголовном деле?<…>Не надо себя хорошей выставлять», — сказал в комментарии изданию Пашаев.

Ранее Анна Мария Ефремова заявляла, что адвокат отца некомпетентен, а публичные заявления этого юриста являются бредом.

Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Сейчас Михаил Ефремов находится под домашним арестом.

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