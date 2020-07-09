Esquire поместил на обложку обнаженного Виктора Цоя

Журнал Esquire поместил фотографию с обнаженным лидером группы «Кино» Виктором Цоем на обложку нового номера.

Выход коллекционного номера журнала редакция посвятила круглой дате со дня смерти музыканта. «Последнего героя советского музыкального протеста не стало 30 лет назад», — напоминает редакция. В номер вошли интервью с теми, кто дружил с Цоем, влиял на него и организовывал его концерты.

Виктор Цой погиб в ДТП в 1990 году. 21 июня 2020 года музыканту могло исполниться 58 лет.

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