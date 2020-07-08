Канье Уэст перенес коронавирус

Рэпер Канье Уэст в феврале перенес коронавирус, сообщил он в интервью Forbes.

В частности, он рассказал, от каких симптомов страдал. «Озноб, лихорадка, я принимал горячий душ, смотрел ролики с советами о том, как мне справиться с болезнью. Кто-то сказал мне, что коронавирус нашли у Дрейка, и я ответил, что он не может быть больнее меня», — посмеялся он.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Основатель группы «Чайф» заразился коронавирусом

— Малышева не верит во вторую волну коронавируса в России

— Перенесший коронавирус Альмодовар написал новый сценарий для Крус