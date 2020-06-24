Audi разрывает контракт с Собчак из-за ее слов о протестах в США

Немецкая автомобильная компания Audi разрывает контракт с телеведущей Ксенией Собчак, которая была ее амбассадором в России, из-за слов о протестах в США, пишет агентство DPA со ссылкой на представителя производителя Вернера Нойхольда.

«Audi решительно отвергает любые формы расизма и дискриминации, так как это несовместимо с нашей корпоративной культурой», — подчеркнули в компании.

По информации СМИ, причиной стали критические слова в Instagram телеведущей о протестном движении Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение»). Audi сотрудничала с Собчак около восьми лет.

Массовые протесты против расизма и беспорядки начались в США и других странах после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией.

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