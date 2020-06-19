Названы сроки открытия всех федеральных музеев
Федеральные музеи будут открываться по мере готовности, но не позднее месяца с момента выхода сотрудников на работу 16 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление врио директора департамента музеев министерства культуры России Алексея Мудрова.
Он отметил, что с 16 июня доступны для посещения музейные открытые территории и парки. «В рамках совместной с музейным сообществом рабочей группы решили отказаться от единой даты открытия. Невозможно это сделать в условиях, когда регионы, даже две столицы, по-разному выходят из режима ограничительных мер», — уточнил Мудров.
Единой даты открытия не будет даже в рамках одного города, что позволит каждому музею подойти к открытию и приему посетителей индивидуально. К 16 июля все музеи могут быть открыты.
Федеральные музеи, как и другие учреждения культуры, были закрыты с середины марта в связи с пандемией коронавируса.
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