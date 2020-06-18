Уставший от мемов о себе Роберт Б. Уайде резко отреагировал на фанатское тату
Режиссер Роберт Б. Уайде, устав от шуток в свой адрес, резко отреагировал на сделанное одним из фанатов мема «Срежиссировано Робертом Б. Уайде» тату.
У себя в Twitter он показал фото татуировки с этим текстом, сделанной на спине неизвестного мужчины. «Нет, нет, нет. Ради бога, прекратите», — написал он. Позже он добавил к твиту шутку про евреев, которым, по Торе, нельзя татуировать на себе надписи. «Теперь его не похоронят на еврейском кладбище», — отметил Уайде.
Ранее в сети использование титров из фильма с надписью на черном фоне «Срежиссировано Робертом Б. Уайде» (Directed by Robert B. Weide) и веселой музыкой стало вирусным для описания провалов, нелепых ситуаций и несмешных шуток.
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— Режиссер Роберт Б. Уайде отреагировал мемом «robert b weide» на неудачи 2020 года
No, no, no. For God's sake. Stop it. pic.twitter.com/agKxw3SusU— Robert B. Weide (@BobWeide) June 18, 2020