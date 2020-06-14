СМИ рассказали о доходах Михаила Ефремова

«Комсомольская правда» рассказала о доходах российского актера Михаила Ефремова.

Так, ежемесячная прибыль актера составляет около трех миллионов рублей.

Издание уточняет, что за участие в моноспектакле Ефремов получает от одного до 1,5 млн рублей. При этом он также несколько раз в месяц получает приглашения на выступления в закрытом формате.

По данным газеты, в хороший год актер может получать 11 млн руб. в год за работу в театре «Современник», включая гастрольные спектакли.

Также за участие в антрепризных постановках Ефремов получал 300–500 тыс. рублей, а за участие в кино — примерно $2 тыс. за съемочный день.

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