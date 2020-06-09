Против Михаила Ефремова возбуждено уголовное дело из-за ДТП

Полиция возбудила уголовное дело против народного артиста России Михаила Ефремова после ДТП в центре Москвы, актеру грозит до семи лет лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичную пресс-службу ГУ МВД.

«В настоящее время в отношении водителя иномарки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления по части 2 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»)», — заявили в пресс-службе.

Ранее полиция подтвердила наличие алкоголя в крови у Михаила Ефремова, которого считают виновным в столкновении нескольких машин на Смоленской площади в Москве.

В результате аварии на Смоленской площади в Москве один человек получил крайне тяжелые травмы. Мужчину госпитализировали. По сведениям источника, у пострадавшего диагностировали открытый перелом бедра, перелом ребер, закрытую черепно-мозговую травму, а также сочетанную травму головы.

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