Шварценеггер поздравил Киев с днем города на украинском языке

Актер, бизнесмен и член Республиканской партии США Арнольд Шварценеггер поздравил жителей Киева с днем города. Ролик был опубликован на странице в Facebook мэра города Виталия Кличко.

В поздравительном ролике, приуроченном к памятной дате, участники напевают песню «Как тебя не любить, мой Киев».

Кличко по видеочату учит американского актера словам из песни. После этого идет запись с камеры Шварценеггера, где он произносит соответствующую фразу.

В любви к городу также в ролике признались жители столицы Украины. Киеву исполнилось 1538 лет.

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