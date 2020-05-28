Третьяковка рассказала о доходах во время пандемии

Финансовой подушкой безопасности Третьяковской галереи в условиях пандемии стали фонды целевого капитала (эндаумент), созданные при Третьяковской галерее в прошлом году из средств, поступающих в качестве пожертвований, сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора фонда поддержки галереи Ольгу Драничкину.

Об этом она рассказала на фестивале «Интермузей». В 2019 году Третьяковская галерея при поддержке Благотворительного фонда Владимира Потанина основала эндаумент, на эти цели Фонд Потанина предоставил 100 млн руб. «Когда обычная стабильная жизнь, нужно обязательно думать о вечном, о стратегии, о том, что в принципе что-то может произойти, и должна быть какая-то подушка безопасности. И сейчас даже на фоне наложения пандемии и финансового кризиса мы смотрим на эндаумент и видим, что у нас есть доходность», — поделилась Драничкина.

Сейчас у галереи два фонда целевого капитала: доход от первого идет на пополнение коллекции, от второго — на развитие малых музеев. На проценты от одного из фондов Третьяковская галерея приобрела работу Андрея Монастырского «Ветка», доход от второго направят на создание экспозиции Дома-музея братьев Третьяковых.

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