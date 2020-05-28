Васильев ответил упрекнувшим Бабкину в пластике хейтерам

Историк моды и коллега певицы Надежды Бабкиной по передаче «Модный приговор» Александр Васильев вступился за ее цветущий вид, раскритикованный ранее хейтерами.

Некоторые подписчики упрекнули Бабкину за то, что она якобы не болела пневмонией, а делала пластику. По словам Васильева, внешность артистка изменила с помощью макияжа. «Если с Надежды Георгиевны все смыть, то, конечно, она уже не будет выглядеть такой здоровой. Каждая женщина, если подкрасит губы, станет симпатичнее. А если к этому добавить маникюр, дорогую одежду, очень красивые, пусть и вставные зубы, то это будет еще более хорошее впечатление», — сказал он в интервью «Собеседнику», посмеявшись над теми, кто хочет увидеть Бабкину пожилой, морщинистой, беззубой и седой, и обвинив их в зависти.

Бабкина была госпитализирована с диагнозом «пневмония» в начале апреля. После этого она больше недели была на искусственной вентиляции легких и в медикаментозной коме. К 1 мая певица была выписана из больницы.

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