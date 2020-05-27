На звезду «Нюхача» напал незнакомец с ружьем

На актера Ивана Оганесяна и его друга Владимира Репина в одном из подмосковных поселков напал мужчина с охотничьим ружьем, сообщает сайт kp.ru.

Незнакомец направил на мужчин оружие и угрожал их убить, однако стрелять не стал. Оганесян инцидент не комментирует, рассказывая лишь, что не был знаком с нападавшим. «По поступившему заявлению была проведена проверка, и по ее результатам возбуждено уголовное дело. Подозреваемый — 44-летний мужчина, уроженец города Москва», — рассказал изданию собственный источник. Утверждается, что мужчина — сын известного музыканта.

В 2002 году Оганесян был среди актеров мюзикла «Норд-Ост», попавших в заложники при захвате террористами Театрального центра на Дубровке. 47-летний Иван Оганесян — звезда фильмов «Персона нон грата», «Три дня на любовь», «Гражданин Никто», сериалов «Нюхач», «Моя прекрасная няня» и др.

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