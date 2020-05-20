Анну Нетребко взбесили правила работы театров после пандемии
Оперная певица Анна Нетребко в Instagram выразила недовольство новыми правилами работы европейских театров после открытия и частичного снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса.
Она показала фотографию, на которой зрители в зале соблюдают социальную дистанцию, рассаживаясь через три места друг от друга. «Да неужели?! И вот так, вы полагаете, будут выглядеть наши театры до весны? Без хора и оркестра на сцене? Я думаю, те, кто придумал, долго, видимо, думая, такие правила — должны испариться», — высказалась взбешенная артистка.
Сейчас Анна Нетребко находится у себя дома в столице Австрии.
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