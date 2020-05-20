Анну Нетребко взбесили правила работы театров после пандемии

Оперная певица Анна Нетребко в Instagram выразила недовольство новыми правилами работы европейских театров после открытия и частичного снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Она показала фотографию, на которой зрители в зале соблюдают социальную дистанцию, рассаживаясь через три места друг от друга. «Да неужели?! И вот так, вы полагаете, будут выглядеть наши театры до весны? Без хора и оркестра на сцене? Я думаю, те, кто придумал, долго, видимо, думая, такие правила — должны испариться», — высказалась взбешенная артистка.

Сейчас Анна Нетребко находится у себя дома в столице Австрии.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Нетребко рассказала о выброшенных за борт жизни из-за коронавируса артистах

— Пасхальный концерт Андреа Бочелли набрал почти 25 млн просмотров

— Муж Нетребко опроверг слухи об отказе выступать на одной сцене с армянкой