Юлия Высоцкая рассказала о страхе из-за самоизоляции

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая заявила, что на самоизоляции иногда ее преследует паника и страх. Об этом она рассказала в YouTube-шоу «Мне это нравится!».

Она также отметила, что иногда вокруг наступает «такая неопределенность, что очень грустно и печально, невозможно спать». По признанию телеведущей, в такие моменты ее «не радуют уже никакие эксперименты на кухне и никакие разговоры-посиделки по Zoom с друзьями».

«Бывают моменты, когда пытаешься включить чувство юмора и обмениваешься с друзьями-подружками смешными картинками про Наташу и котов или всеми этими шутками о том, как мы будем выкатываться из карантина», — добавила Высоцкая.

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