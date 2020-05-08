Disney частично восстановит работу парка во Флориде

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Компания Disney частично восстановит работу предприятий на территории парка развлечений Disney World Resort в штате Флорида, США, сообщает агентство Bloomberg.

С 20 мая к работе вернутся некоторые магазины и рестораны в расположенном в парке торговом центре Disney Springs. Первыми будут открыты предприятия, которым руководят сторонние предприниматели, отметили в Disney.

При этом сам парк останется закрытым до введения в США «второй фазы» снятия ограничений, установленных для борьбы с распространением коронавируса нового типа.

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