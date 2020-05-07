Рэпер Гуф выпустил альбом о борьбе с депрессией

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Российский рэпер Алексей Долматов, более известный как Гуф, выпустил альбом «Дом, который построил Алик». В записи пластинки приняли участие Murovei (он указан как соавтор релиза), Смоки Мо, Deemars, V $ X V PRiNCE и NEMIGA.

«Дом, который построил Алик» включил в себя семь треков, в которых поднимается тема борьбы с депрессией. По словам самого артиста, у него началась депрессия, из-за которой до студии за полгода он дошел только четыре раза.

«И только сейчас я это все отпустил окончательно», — подчеркнул Guf.

Последний сольный альбом экс-участника группы Centr — «Еще» — вышел в 2015 году. В 2017-м он также представил совместный со Слимом релиз «GuSli».

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