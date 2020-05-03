Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии

Телеведущая и блогер Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии в России после скандала, который разразился из-за ее высказывания о женщинах, которые столкнулись с данной проблемой. Лента обпубликована на ее Youtube-канале.

Она рассказала, что предварительно пообщалась об этом с ведущими экспертами в области домашнего насилия, а также психологами, юристами и организаторами благотворительных фондов, которые владеют темой.

«Результатом стал фильм, который поможет избавиться от предрассудков в этом вопросе и — самое главное — расскажет, что делать, если это произошло с вами или с кем-то из ваших знакомых», — написала Тодоренко в своем Instagram.

В одном из недавних интервью Регина Тодоренко заявляла, что женщины могут быть сами виноваты в том, что их бьют мужчины. После этого звезда подверглась травле в сети, с ней расторгли несколько рекламных контрактов, а журнал Glamour сообщил, что лишает телеведущую ранее присвоенного звания «Женщина года».

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