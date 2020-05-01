Степаненко впервые рассказала о разделе имущества с Петросяном

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Артистка Елена Степаненко в эфире своей передачи «Еще не вечер» впервые рассказала о разделе имущества с юмористом Евгением Петросяном.

По ее словам, она согласилась на предложение Петросяна поделить нажитое поровну. «Я согласилась: «Хорошо — напиши, что и кому». Написал. Я говорю: «Прекрасно, только давай переставим эту фамилию туда, а другую — сюда!». Как пошел ор! Как? Что? Почему? Тогда я решила, что будет все поровну», — цитирует Степаненко «Собеседник».

Она также порекомендовала мужчинам сразу признаваться жене, если отношения дали трещину и в их жизни появился кто-то еще. «Придите и скажите своей жене: «Дорогая, так получилось!». Настоящий мужчина понимает, что надо прийти, взять портфель и уйти», — уверена она.

Евгений Петросян и Елена Степаненко развелись в конце 2018 года. Близкие к окружению пары источники утверждают, что через год после развода Петросян мог жениться снова — на своей помощнице Татьяне Брухуновой. В марте 2020 года СМИ стали писать о рождении ребенка у Петросяна и Брухуновой, официально эти слухи не подтверждены.

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