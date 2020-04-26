Вера Брежнева посвятила песню врачам
Певица Вера Брежнева поблагодарила медиков, курьеров и работников других профессий, которые трудятся на благо россиян во время самоизоляции. Соответствующее видео певица опубликовала в Instagram.
«Сейчас всем нужна поддержка, особенно тем людям, которые работают на передовой. С огромной благодарностью от всей нашей семьи хотим подарить вам эту песню», — сказала певица.
На кадрах Брежнева исполняет песню «Я знаю пароль» под аккомпанемент своего мужа Константина Меладзе.
В России коронавирусом заразились почти 81 тыс., скончались 747 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.