Лагутенко превратился в соломенное чучело в новом клипе «Мумий Тролля»

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Группа «Мумий Тролль» и Warner Music Russia начали сотрудничество с выхода сингла «Лира» и одноименного клипа.

«Лиру» снял бельгиец Бьорн Тагемос, ранее снявший для коллектива клип «Контрабанда». «Идею песни мне навеял древний японский культ Хотаругари — любование светлячками в летний сезон, мы даже всей семьей в прошлом году отправились в Японию, чтобы увидеть это своими глазами», — говорит лидер группы Илья Лагутенко, в кадре предстающий в образе соломенного чучела.

«Мумий Тролль» существует на российской рок-сцене более 20 лет. С 2013 года Илья Лагутенко является вдохновителем и куратором собственного международного фестиваля-конференции V-ROX во Владивостоке.

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