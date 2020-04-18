Фестиваль Comic-Con в США отменили из-за COVID-19
Международный фестиваль комиксов San Diego Comic Convention (SDCC), запланированный на лето 2020 года, отменен его организаторами из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает официальный сайт фестиваля.
Таким образом, SDCC отменили впервые за всю его 50-летнюю историю.
Однако организаторы мероприятия заверили, что фестиваль, который является праздником поп- и гик-культуры, состоится в 2021 году с 22 по 25 июля.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— США вышли на первое место в мире по числу смертей от коронавируса
— В США за сутки скончалось рекордное число зараженных коронавирусом