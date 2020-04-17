Надежда Бабкина прикована к кровати и общается жестами, пишут СМИ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/563/13049563/RIAN_3051291.HR-pic905-895x505-82086.jpg">

Певица Надежда Бабкина чувствует себя незначительно лучше после госпитализации, передает издание «СтарХит» со ссылкой на собственный источник в медицинских кругах.

Утверждается, что артистка прикована к кровати, дышит без ИВЛ, но по-прежнему через трахеостомическую трубку, питается через зонд. «Она в сознании, жалоб не предъявляет, общается жестами и сегодня явно в не очень хорошем настроении. Температура пониженная — 36, сердечный ритм в норме. Площадь пораженных легких уменьшается, что тоже радует», — рассказывает инсайдер.

До этого Бабкина больше недели была на искусственной вентиляции легких и в медикаментозной коме.

Народную артистку РСФСР, руководителя театра «Русская песня» Надежду Бабкину госпитализировали с пневмонией 6 апреля.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— СМИ узнали о переводе Надежды Бабкиной из Коммунарки

— Бойфренд госпитализированной Бабкиной мечтает о таблетке бессмертия

— В больнице назвали состояние Надежды Бабкиной тяжелым