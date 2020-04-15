Marvel опубликовала тизер последнего сезона «Агентов Щ.И.Т.»

Студия Marvel опубликовала в Twitter тизерный трейлер последнего сезона фантастического сериала «Агенты «Щ.И.Т.».

В ролике можно увидеть агента Колсона в исполнении Кларка Грегга, который присоединяется вновь к команде секретных агентов.

Премьера седьмого сезона состоится 27 мая 2020 года.

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