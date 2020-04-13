Стивен Кинг рассказал, как люди «попали в его книгу» в период пандемии
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Американский писатель Стивен Кинг заявил, что эпидемиологическая ситуация в мире напоминает сюжет одного из его ужастиков. Об этом сообщает издание NPR.
Речь идет о вышедшем в 1978 году романе «Противостояние».
Писателя спросили, чувствовал ли он когда-то себя приближенным к сюжету собственных произведений.
«Да, люди говорят мне: «Эх, мы похоже, попали в книгу Стивена Кинга»», — отметил Кинг.
Он также добавил, что сожалеет об этом, и ему «не очень комфортно быть самим собой».
Автор романов также выразил мнение, что пандемия «должна была случиться», и заявил, что во время карантина работает над новым произведением, чтобы «справиться с страхом».