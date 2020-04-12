Подруга Бабкиной рассказала о состоянии певицы

Подруга народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной диетолог Маргарита Королева заявила, что состояние певицы, госпитализированной с пневмонией, «стало стабильным». Об этом она сказала в беседе с Пятым каналом.

Она отметила, что состояние артистки не ухудшается.

«У врачей появилось хорошее настроение и вера в то, что все далее будет проходить более успешно. Есть стабильность, и это нас уже всех радует. Ситуация в начале пути была тяжелее», — рассказала Королева.

По ее словам, уже в воскресенье, 12 апреля, медики планируют отключить от Надежды Бабкины аппарат ИВЛ и перевести ее на кислород.

Бабкину положили в больницу 1 апреля с пневмонией. Ее ввели в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 9 апреля артистку поместили в изолированный бокс.

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