Рукописный тест песни The Beatles «Hey Jude» продали на аукционе за $910 тысяч
На американском аукционе Julien's Auctions с молотка ушел текст песни The Beatles «Hey Jude», написанный от руки Полом МакКартни. Об этом сообщается на сайте аукциона.
Лот был продан за $910 тысяч. На сайте аукциона сказано, изначально цена оценивалась в $140-180 тысяч.
Песня «Hey Jude» была написана в 1968 году. Она была выдвинута на музыкальную премию «Грэмми» в 1989 году в номинациях «Запись года» и «Песня года».
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: