Рукописный тест песни The Beatles «Hey Jude» продали на аукционе за $910 тысяч

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На американском аукционе Julien's Auctions с молотка ушел текст песни The Beatles «Hey Jude», написанный от руки Полом МакКартни. Об этом сообщается на сайте аукциона.

Лот был продан за $910 тысяч. На сайте аукциона сказано, изначально цена оценивалась в $140-180 тысяч.

Песня «Hey Jude» была написана в 1968 году. Она была выдвинута на музыкальную премию «Грэмми» в 1989 году в номинациях «Запись года» и «Песня года».

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