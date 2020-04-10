Охлобыстин рассказал о новом результате теста дочери на коронавирус

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Российский актер Иван Охлобыстин рассказал о результатах анализов на новый тип коронавируса COVID-19 у его семьи. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что все тесты показали отрицательный результат. Актер также уточнил, что тесты сдавались по два раза, и у его дочери Анфисы, которая ранее сообщила об обнаружении у нее коронавируса, диагноз не подтвердился.

Охлобыстин также рассказал, чем члены его семьи занимаются дома во время самоизоляции. Так домочадцы читают литературу, которую не успели пройти за год, занимаются на тренажерах, играют в маджонг, «изгаляются в приготовлении постной пищи» и «лупят по боксерской груше как подорванные».

Он добавил, что после снятия карантинных мер его семья «должна выйти людьми Икс». Актер подчеркнул, что самоизоляция пошла ему на пользу.

«Иногда надо останавливаться и думать: куда несешься по жизни?», — сказал Охлобыстин.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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