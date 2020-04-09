Лещенко рассказал о нападках после заражения коронавирусом
Певец Лев Лещенко рассказал, что после того, как он заразился коронавирусом, прочие деятели шоу-бизнеса стали обвинять его в распространении инфекции, рассказал артист в интервью »Московскому комсомольцу».
Ранее музыкант Аркадий Укупник обвинил Лещенко в заражении Надежды Бабкиной в середине марта.
«Чего этот Укупник несет ересь, что я был у Бабкиной 19 марта на дне рождения и заразил ее? Мы с ней три месяца не виделись!» — заявил певец.
Он также выразил сомнение что мог заразить кого-то коронавирусом. По его словам, причины, вызвавшие у него пневмонию до сих пор не известны.
«Точно ясно, что двустронняя пневмония, а вот понимание причины пока не столь однозначно», — пояснил он.
Также певец добавил, что испытывает «душевные терзания» по поводу произошедшего. Он добавил, что некоторые люди позволяют себе «мерзкие, отвратительные вещи» в адрес Надежды Бабкиной, которая сейчас находится в искусственной коме с пневмонией.
«Эти люди не могут понять, что болезнь не пощадит никого и они сами могут стать ее жертвой», — сказал Лещенко.
Лев Лещенко был госпитализирован в инфекционную больницу в Коммунарке в конце марта, у него подтвердилась коронавирусная инфекция. 6 апреля его выписали.
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