Лещенко рассказал о нападках после заражения коронавирусом

<img src="//img.gazeta.ru/files3/751/13023751/RIAN_2986808.HR-pic905-895x505-52909.jpg">

Певец Лев Лещенко рассказал, что после того, как он заразился коронавирусом, прочие деятели шоу-бизнеса стали обвинять его в распространении инфекции, рассказал артист в интервью »Московскому комсомольцу».

Ранее музыкант Аркадий Укупник обвинил Лещенко в заражении Надежды Бабкиной в середине марта.

«Чего этот Укупник несет ересь, что я был у Бабкиной 19 марта на дне рождения и заразил ее? Мы с ней три месяца не виделись!» — заявил певец.

Он также выразил сомнение что мог заразить кого-то коронавирусом. По его словам, причины, вызвавшие у него пневмонию до сих пор не известны.

«Точно ясно, что двустронняя пневмония, а вот понимание причины пока не столь однозначно», — пояснил он.

Также певец добавил, что испытывает «душевные терзания» по поводу произошедшего. Он добавил, что некоторые люди позволяют себе «мерзкие, отвратительные вещи» в адрес Надежды Бабкиной, которая сейчас находится в искусственной коме с пневмонией.

«Эти люди не могут понять, что болезнь не пощадит никого и они сами могут стать ее жертвой», — сказал Лещенко.

Лев Лещенко был госпитализирован в инфекционную больницу в Коммунарке в конце марта, у него подтвердилась коронавирусная инфекция. 6 апреля его выписали.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Малахов ответил на обвинения Лещенко о том, что заставил его прийти на съемки

— Лещенко ждет переоценки ценностей после пандемии коронавируса

— Укупник рассказал, как Лещенко посетил юбилей Надежды Бабкиной