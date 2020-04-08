Организаторы «Евровидения» предложили поклонникам спеть на шоу
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Организаторы «Евровидения» предложили поклонникам конкурса поучаствовать в онлайн-шоу Eurovision: Europe Shine A Light. Об этом сообщается на официальном сайте конкурса.
Фанаты «Евровидения» могут оказаться в эфире онлайн-концерта, который состоится 16 мая. Для этого они должны исполнить песню Джонни Логана «What's Another Year» — победителя 1980 года, и снять это на видео.
«Мы собираем «хор Евровидения» из фанатов конкурса», — отмечается на сайте.
Ежегодный конкурс в этом году отменен из-за пандемии коронавируса.
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