Организаторы «Евровидения» предложили поклонникам спеть на шоу

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Организаторы «Евровидения» предложили поклонникам конкурса поучаствовать в онлайн-шоу Eurovision: Europe Shine A Light. Об этом сообщается на официальном сайте конкурса.

Фанаты «Евровидения» могут оказаться в эфире онлайн-концерта, который состоится 16 мая. Для этого они должны исполнить песню Джонни Логана «What's Another Year» — победителя 1980 года, и снять это на видео.

«Мы собираем «хор Евровидения» из фанатов конкурса», — отмечается на сайте.

Ежегодный конкурс в этом году отменен из-за пандемии коронавируса.

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