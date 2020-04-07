Жена Алека Болдуина беременна пятым ребенком после двух выкидышей

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Супруга актера Алека Болдуина Хилария рассекретила новую беременность в Instagram.

У себя на странице инструктор по йоге опубликовала видеозапись, на которой можно услышать сердцебиение ребенка. «Пусть говорит малыш, потому что у меня нет слов, чтобы выразить все чувства, которые у нас вызывает этот звук. Прекрасные новости: все в порядке, малыш здоров», — написала она.

В 2019 году две беременности Хиларии Болдуин закончились выкидышами.

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