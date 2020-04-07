Элтон Джон учредил фонд помощи больным ВИЧ на фоне пандемии
Музыкант Элтон Джон учредил фонд помощи пациентам с ВИЧ-инфекцией на фоне пандемии коронавируса.
Об этом он рассказал у себя в Twitter. По словам Элтона Джона, он должен быть уверенным, что его некоммерческая организация Elton John Aids Foundation сможет и сейчас помогать людям с ВИЧ, для которых COVID-19 особенно опасен. Элтон Джон подчеркнул, что сейчас осложнились процедуры выдачи лекарств, проведения анализов и профилактики. «Но и сейчас, и всегда я останусь с теми, кто борется с ВИЧ», — пообещал артист.
Ранее он также пожертвовал $1 млн для помощи пациентам со СПИДом.
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