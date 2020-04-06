Директор Лещенко рассказал о том, кто отправил больного певца на съемки

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Концертный директор Льва Лещенко Олег Дмитриев в новом интервью рассказал, что заразившийся коронавирусом певец плохо почувствовал себя еще на гастролях в США.

Когда Лещенко вернулся в Москву, его стали приглашать на съемки передач. «Он все объяснял, что только что с гастролей, что плохо себя чувствует. Но никто и слушать не хотел, уговаривали. А Лева такой человек – безотказный. Для него существует только слово – «надо». Однажды он с катетером вышел на сцену и провел концерт, никто не заметил», — цитирует Дмитриева сайт kp.ru.

Так, Лещенко участвовал в концерте в честь космонавтов в театре Российской армии и в записи передачи, посвященной памяти Валентины Толкуновой. «Лева сперва отказался. Но на следующий день позвонил кто-то из руководителей телеканала со словами: «Валя обидится на тебя и тебе не простит на том свете, если ты не придешь на программу …» Лева — сентиментальный человек, его уговорили», — рассказал Дмитриев. Он также уверен, что артиста нельзя осуждать за эти съемки. «Вот Пласидо Доминго никто не упрекнул в том, что он по просьбе зрителей вышел на сцену. На Леву же все накинулись как из подворотни», — расстроен директор.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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