Little Big запустили конкурс к «Евровидению» для сидящих в самоизоляции
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Фронтмен группы Little Big Илья Прусикин запустил в Instagram конкурс «Карантиновидение».
Он предложил провести этот конкурс вместо отмененного «Евровидения 2020» и публиковать конкурсные видео #карантиновидение2020. «Запиши песню, сними минутный клип на телефон, и о тебе узнает страна, а, возможно, и весь мир!» — пригласил скучающих в самоизоляции поклонников к участию Прусикин.
Группа Little Big должна была представлять Россию на «Евровидении» в Роттердаме. Однако конкурс был отменен из-за пандемии коронавируса COVID-19. «Евровидение» было решено провести в концертном формате онлайн без соревновательного элемента.
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