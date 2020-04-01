Little Big запустили конкурс к «Евровидению» для сидящих в самоизоляции

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Фронтмен группы Little Big Илья Прусикин запустил в Instagram конкурс «Карантиновидение».

Он предложил провести этот конкурс вместо отмененного «Евровидения 2020» и публиковать конкурсные видео #карантиновидение2020. «Запиши песню, сними минутный клип на телефон, и о тебе узнает страна, а, возможно, и весь мир!» — пригласил скучающих в самоизоляции поклонников к участию Прусикин.

Группа Little Big должна была представлять Россию на «Евровидении» в Роттердаме. Однако конкурс был отменен из-за пандемии коронавируса COVID-19. «Евровидение» было решено провести в концертном формате онлайн без соревновательного элемента.

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