У гитариста Slayer Гэри Холта нашли коронавирус

У музыканта Гэри Холта обнаружен коронавирус, передает портал NME.

Гитарист Slayer и Exodus ранее сообщал, что собирается сдать тест на COVID-19, позже он сообщил, что анализ оказался положительным. Анализ его жены Лайзы был отрицательным. Пост с результатами медицинских тестов музыкант удалил.

Он также писал, что чувствует себя прекрасно и собирается начать домашние репетиции.

Прежде чем заболеть, Гэри Холт находился на гастролях в Европе.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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