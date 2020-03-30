Певец Джон Прайн госпитализирован с подозрением на коронавирус

Фолк-исполнитель Джон Прайн госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает «Би-би-си».

По словам врачей, симптоматика заболевания соответствует коронавирусной инфекции.

73-летнего музыканта госпитализировали еще несколько дней назад, однако за это время его состояние ухудшилось.

Ранее в марте его жена и менеджер Фиона сдала положительный тест на коронавирус COVID-19, после этого супруги были изолированы друг от друга.

Джон Прайн — двукратный обладатель премии «Грэмми», его творчество хвалили Боб Дилан и Брюс Спрингстин.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Кантри-музыкант Джо Диффи умер от связанных с коронавирусом осложнений

— Автор хита I Love Rock-n-Roll Алан Меррилл умер от коронавируса

— Пласидо Доминго выписали из больницы после осложнений с COVID-19