Певец Джон Прайн госпитализирован с подозрением на коронавирус
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Фолк-исполнитель Джон Прайн госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает «Би-би-си».
По словам врачей, симптоматика заболевания соответствует коронавирусной инфекции.
73-летнего музыканта госпитализировали еще несколько дней назад, однако за это время его состояние ухудшилось.
Ранее в марте его жена и менеджер Фиона сдала положительный тест на коронавирус COVID-19, после этого супруги были изолированы друг от друга.
Джон Прайн — двукратный обладатель премии «Грэмми», его творчество хвалили Боб Дилан и Брюс Спрингстин.
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