Игорь Николаев узнал результаты анализа на коронавирус

Певец и композитор Игорь Николаев получил результаты анализов на COVID-19, об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

«Долгожданный результат: COVID-19 «Отрицательно»!», — написал артист.

Он выразил благодарность своим друзьям и коллегам за беспокойство и поддержку, коллективу больницы в Коммунарке за профессионализм, а также семье за «любовь, веру и надежду на лучшее».

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

По последним данным, в России выявлено 1534 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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