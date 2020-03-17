Группа Little Big возьмет на «Евровидение» танцора-«пухляша» из клипа
Группа Little Big, которая представит Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году, сообщила в Instagram, что возьмет на мероприятие танцора из клипа Дмитрия Красилова.
Как рассказала группа, один из самых популярных вопросов — поедет ли танцор в сиреневом костюме, который появился в клипе песни для конкурса Uno.
«Да, он отправится вместе с нами в Роттердам!» — подчеркнула группа.
Стоит отметить, что в клипе Красилов танцует вог.
Ранее в сети появилась петиция с призывом включить в состав команды группы Little Big в качестве танцора на «Евровидение-2020» от России танцора Дмитрия Красилова. Автор петиции считает, что без Красилова выступление будет не таким эффектным.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Вероятность победы Little Big оценили в Германии
— Клип Little Big набрал более 15 млн просмотров
— Клип Little Big завоевал популярность среди зрителей «Евровидения-2020»