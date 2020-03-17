Группа Little Big возьмет на «Евровидение» танцора-«пухляша» из клипа

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Группа Little Big, которая представит Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году, сообщила в Instagram, что возьмет на мероприятие танцора из клипа Дмитрия Красилова.

Как рассказала группа, один из самых популярных вопросов — поедет ли танцор в сиреневом костюме, который появился в клипе песни для конкурса Uno.

«Да, он отправится вместе с нами в Роттердам!» — подчеркнула группа.

Стоит отметить, что в клипе Красилов танцует вог.

Ранее в сети появилась петиция с призывом включить в состав команды группы Little Big в качестве танцора на «Евровидение-2020» от России танцора Дмитрия Красилова. Автор петиции считает, что без Красилова выступление будет не таким эффектным.

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