Звезда «Сватов» удивила поклонников постом о коронавирусе на украинском языке

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Актриса Анна Кошмал предупредила своих поклонников о коронавирусе, опубликовав в Instagram листовку украинского минздрава с рекомендациями соблюдать гигиену и дистанцию.

Обычно украинка ведет соцсети на русском, но на этот раз звезда сериала «Сваты» написала пост на родном языке, чем смутила русскоговорящих поклонников. «По-русски, пожалуйста, я «Сватов» на русском смотрю», «Аня что, украинка, что ли?», «То чувство когда ты украинец, но живешь в России», — пишут ей.

Недавно Анна Кошмал закончила съемки в седьмом сезоне «Сватов» в Белоруссии и вернулась в Киев. В российском сериале она играет Женю Ковалеву.

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