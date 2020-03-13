Звезда «Сватов» удивила поклонников постом о коронавирусе на украинском языке
Актриса Анна Кошмал предупредила своих поклонников о коронавирусе, опубликовав в Instagram листовку украинского минздрава с рекомендациями соблюдать гигиену и дистанцию.
Обычно украинка ведет соцсети на русском, но на этот раз звезда сериала «Сваты» написала пост на родном языке, чем смутила русскоговорящих поклонников. «По-русски, пожалуйста, я «Сватов» на русском смотрю», «Аня что, украинка, что ли?», «То чувство когда ты украинец, но живешь в России», — пишут ей.
Недавно Анна Кошмал закончила съемки в седьмом сезоне «Сватов» в Белоруссии и вернулась в Киев. В российском сериале она играет Женю Ковалеву.
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