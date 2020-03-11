Харви Вайнштейн приговорен к 23 годам тюрьмы
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Продюсер Харви Вайнштейн приговорен к 23 годам тюрьмы за сексуальное насилие, сообщает The New York Times.
Его признали виновным в двух сексуальных преступлениях. Наказание Вайнштейн будет отбывать в тюрьме штата Нью-Йорк.
Судья Джеймс Берк, председательствовавший в Верховном суде Манхэттена, мог дать 67-летнему Вайнштейну от 5 до 29 лет тюремного заключения.
Громкий скандал вокруг голливудского продюсера Харви Вайнштейна разгорелся в 2017 году. Свыше 80 женщин обвинили его в сексуальных домогательствах, в их числе — известные актрисы.
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