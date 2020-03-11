Бузова и Брежнева поддержали жену Джигана после слухов о разводе

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Звезды поддержали Оксану Самойлову после слухов о ее разводе с рэпером Джиганом, который сейчас находится в психиатрической клинике.

У себя в Instagram Самойлова опубликовала снимок с четырьмя детьми от Джигана, младшему из которых нет еще и месяца. «Хорошо, что у меня есть мои дети», — написала она. «Сохраните себя. Мысленная поддержка от всех нас», — написала ей в комментариях певица Вера Брежнева. «Милая, все будет хорошо», — присоединилась к словам поддержки певица и звезда реалити-шоу Ольга Бузова. «Оксаночка, мы рожаем для себя! И ты сама знаешь, какое это счастье. Все будет хорошо», — написала модель Лена Перминова.

Пока Джиган и Оксана не комментируют ни слухи о разводе, ни предположения таблоидов, что причиной разрыва могли стать наркотики, измены и домашнее насилие.

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